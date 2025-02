César Acuña vuelve a afirmar que "En Trujillo están todos tranquilos" y esperan que las empresa "inviertan"

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, volvió a emitir palabras que resultan indignantes para los trujillanos. “Nosotros queremos dar un mensaje: acá en Trujillo estamos tranquilos y pedimos que se invierta". Estas declaraciones no se acomodan a la realidad puesto que la capital liberteña no solo no es tranquila, sino que vive días de creciente violencia provocada por los criminales.

Acuña dio estos enunciados previa a la visita del ministro de producción Sergio González Guerrero: "Hoy vino el Ministerio de la Producción. Un sector muy importante que promueve la inversión, que promueve el crecimiento".

Finalmente, el también fundador de la Universidad César Vallejo, culminó diciendo que enviando un recado: "Y hay un mensaje fuerte: tenemos seguridad en Trujillo”.

No es la primera vez que Acuña da declaraciones fuera de lugar

Lamentablemente, estas nos son las únicas palabras que el gobernador regional da en medio de un contexto violento asegurando que hay tranquilidad. Hace unas semanas afirmó que en Trujillo "hay plata como cancha para la seguridad". Esto tampoco cayó bien a la población.