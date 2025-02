Peruano en EE. UU. cuenta la difícil situación que viven los inmigrantes: "Se los llevan encadenados"

“Los migrantes no quieren ir ni a los hospitales ni a las iglesias porque temen ser arrestados y apresados. Trabajando si no tienes papeles si no tienes un estatus migratorio legible te mandan de frente a la cárcel durante 4 meses y luego recién te deportan a tu país”, afirma peruano en Utah, Estados Unidos.

Peruano que reside en Utah revela la actual situación de deportaciones que viven los inmigrantes en Estados Unidos luego de las políticas implementados por el presidente Donald Trump.

Peruanos temen a las labores del Servicio de inmigración y control de aduanas cuyos operativos se realizan en iglesias, centros comerciales y otros espacios públicos.

Peruanos temen por su situación en EE. UU.

“En el estado de Utah hay mucha tensión porque hay personas que no han hecho sus papeles a tiempo, no han logrado tramitar su permiso de asilo lo cual les beneficia a los 180 días por poder obtener un permiso de trabajo”.

Desde las medidas emitidas por el actual gobierno estadounidenses se deportaron a casi 100 peruanos de forma violenta y siendo maltratados. Además, en EE. UU. no existe ninguna organización que vele por los derechos de los inmigrantes.