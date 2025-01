Empresa de transporte en Trujillo sufre dos atentados en un día y una mujer resulta muerta

La empresa de transporte Diez Ases de Trujillo sufrió un doble atentado a balazos en menos de 24 horas. En la primera se registraron tres heridos, dentro de los cuales se encontraría una menor de edad. En la segunda ocasión solo se registraron daños materiales.

No obstante, la subgerente general de la empresa declaró para Panamericana Televisión y afirmó que no tienen ningún mensaje ni ninguna amenaza.

“Yo entiendo que ahora las formas en las que operan (los extorsionadores) no es que mandan un mensaje, sino que de frente te atacan y hasta ahora no tenemos información de qué es. Es decir, no sabemos si han sido asaltos interrumpidos, competencia desleal o extorsión. Nosotros no sabemos qué es”.

Lamentablemente estos ataques dejaron una persona fallecida producto del primer ataque que recibió una unidad de esta empresa.

Trujillo sigue en crisis

Pese al atentado que sufrió el Ministerio Público de Trujillo nada parece haber cambiado en la capital de La Libertad y los atentados por parte de los extorsionadores siguen ocurriendo diariamente.