Atentado en Trujillo: damnificados no serán compensados y solo repararán los vidrios rotos de sus casas

El premier Gustavo Adrianzén había afirmado que se le otorgarán bonos a los damnificados por la explosión que ocurrió en el Ministerio Público de Trujillo para que puedan reparar los daños materiales que sufrieron sus viviendas, finalmente esto no ocurrirá.

Aurea Vilca, representante del Ministerio de Vivienda, aseveró que solo se ayudará a reparar los vidrios que permanecen dañados: “Nosotros solamente vamos a atender los vidrios que no se han colocado, pero no a los que han decidido colocar los vidrios”.

Más de 40 familias se vieron afectadas por la detonación

No obstante, los ciudadanos que fueron afectados por el atentado en Trujillo confirman que no tienen solamente los vidrios llamados: “No solo se han roto vidrios, se han roto puertas, televisores y artefactos eléctricos”.

Finalmente, vecinos sienten que Gustavo Adrianzén solo brindó palabras mas no hechos: “Entonces, ¿Todo eso quien lo cubre? Nadie. No están estafando porque una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. O sea, lo que dijo el premier, porque no lo dijo ni siquiera el ministro, sino el premier que creo que tiene el cargo más alto”.