Atentado en Trujillo: taxista que resultó herido perdió carro con el que pagaba tratamiento de leucemia a su hijo

Luis Alberto Rodríguez, taxista trujillano que pasaba cerca a la sede del Ministerio Público cuando ocurrió la explosión resultó herido con múltiples cortes y su herramienta de trabajo quedó inservible.

“Yo he estado trabajando como todo taxista a veces día y noche. Dejé una carrera cerca y cuando el semáforo estaba en rojo me paré y no me percaté de la moto que dejó el explosivo. Gracias a dios estaba ileso y me bajé para ver la unidad porque creí que el carro había explotado”, afirmó el ciudadano quien todavía tiene algunas de las heridas ocasionadas por la explosión

“Yo trabajaba más horas porque mi hijo menor tiene leucemia y mi esposa tenía que viajar a Lima para el tratamiento y yo tenía que correr con estos gastos”. De esta forma, Luis Alberto Rodríguez se convierte en una víctima colateral que dejó el atentado en Trujillo.