Cajamarca se prepara para recibir más de 30 mil turistas en los carnavales del 2025

Diferentes ciudadanos de todo el Perú se preparan para una de las fiestas más importantes del país. El carnaval de Cajamarca se realiza del 1 al 5 de marzo y se estima la presencia de 65 mil turistas de los cuales 35 mil serán entre nacionales y extranjeros.

Según Neri Huamán Cueva, director de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Cajamarca se han habilitado hospedajes en distritos cercanos, habilitación de sitios de campamento con señalización y servicios higiénicos en zonas tales como Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora. “Esperamos alcanzar esa cantidad en la ciudad, porque pedir más no es posible, ya que no hay más espacio, no hay ocupabilidad de hospedaje”, afirmó Neri Huamán.