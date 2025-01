Loreto: pobladores exigen pronta puesta en marcha de centro de salud que está en mal estado

El puesto de salud 'Nueva Alianza', ubicado en el distrito de Urarinas, Loreto, continúa en un estado de abandono a pesar de haber culminado su construcción en 2023 con una inversión superior a los 8 millones de soles. Esta infraestructura, diseñada para atender a más de 11 mil habitantes de 52 centros poblados, prometía reducir los tiempos de viaje por río, que superan las 24 horas, para acceder a servicios básicos de salud. Sin embargo, hasta la fecha, el establecimiento no ha sido equipado ni entregado oficialmente.

La Red de Salud Loreto Nauta aclaró mediante un comunicado que este puesto de salud no es un hospital, como algunos han señalado, y que la atención médica en la comunidad no se ha interrumpido. No obstante, las actuales condiciones de los módulos de madera utilizados como centro de atención son precarias, tanto para los pacientes como para el personal médico. Espacios reducidos, camillas improvisadas y una farmacia en mal estado evidencian la urgencia de habilitar la nueva infraestructura.

Según el mismo comunicado, la responsabilidad de la entrega del centro de salud recae en el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) del Ministerio de Salud (Minsa). Por su parte, el Gobierno Regional de Loreto, encabezado por René Chávez, tampoco ha gestionado la implementación del proyecto. Mientras tanto, el Ministerio de Salud ha anunciado que la convocatoria para adquirir el equipamiento necesario se realizará durante los primeros días de enero, aunque la población local denuncia la falta de prioridad en este tema.

EXIGEN IMPLEMENTACIÓN

“Queremos que vengan a implementar este establecimiento de tanta envergadura que necesitamos los pobladores”, expresó Nixon Ríos, comunero de Nueva Alianza. Sin embargo, para los habitantes, la demora prolonga las dificultades para acceder a una atención de calidad, dejando en el aire una obra destinada a transformar el acceso a la salud en esta región.