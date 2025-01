El nuevo lapsus de César Acuña: “Dime con quién eres y te diré quién eres”

César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), protagonizó lo que sería su primer lapsus del 2025, durante la inauguración del centro de salud Gran Chimú en El Porvenir.

El hecho ocurrió cuando el gobernador de La Libertad manifestó su preocupación de que una persona que defiende a delincuentes pretenda postular a las elecciones del 2026.

"¿Saben qué me preocupa? Le digo con sus letras. Me preocupa que quiera ser alcalde un candidato que defiende a los delincuentes. Y si defiendo a los delincuentes, el dicho dice: ‘Dime con quién eres, te diré quién eres’. O sea, un delincuente quiere ser alcalde. Ustedes ya sabrán quién es”, dijo.

El también excongresista agregó: “El otro que me preocupa es que quiere ser gobernador el que no tiene trabajo. Eso me preocupa. Quiere ser gobernador no pensando en trabajar haciendo obras. Va a trabajar para robar”.

Señala cómo quieren que lo recuerden

Asimismo, dijo que viene trabajando para que alguna vez los liberteños recuerden lo que hizo César Acuña: "La única forma que me recuerden es con obras y la única forma que me recuerden es que no soy corrupto, porque yo no he venido a robar, he venido a hacer obras", expresó.