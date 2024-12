PNP sobre chocolatada navideña de 'Los Pulpos': "El evento no tiene nada delincuencial"

La reciente chocolatada​ navideña organizada por la organización criminal Los Pulpos en el sector Cruz Blanca, distrito de El Porvenir, ha levantado preocupaciones entre las autoridades.

El jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, general PNP José Zavala Chumbiauca, se pronunció sobre el evento, destacando que, aunque se llevó a cabo bajo el auspicio de un grupo delictivo, no se registraron actividades criminales durante la celebración.

En declaraciones a los medios, el general Zavala Chumbiauca explicó que personal de inteligencia de la policía estuvo presente en la zona, vigilando el evento en busca de figuras del mundo del hampa. Sin embargo, no se presentaron personas buscadas por la ley. "No se pudo hacer captura, era un evento dirigido a niños, y no podíamos deshacer esa actividad", afirmó.

El oficial también hizo hincapié en que, aunque la chocolatada en sí no tenía connotaciones delictivas, la presencia de elementos (como el logo de dicha organización) vinculados a delitos graves, como extorsión y secuestro, ha generado una investigación. "Hemos notificado a la persona que trajo el castillo para averiguar quién lo contrató", añadió.

¿QUIÉNES ESTARÍAN DETRÁS DE DICHO EVENTO?

Asimismo, se reveló que Katy Cruz, junto a la pareja sentimental de Jhonsson Cruz Torres, habrían sido las gestoras de esta actividad. A pesar de la polémica, el general Zavala reafirmó que "hasta el momento el evento en sí no tiene nada delincuencial", aunque se llevará a cabo una investigación por apología al delito que podría resultar en detenciones preliminares en el futuro.