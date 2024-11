Paro Nacional: Manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la sede del APEC

ACTUALIZACIÓN

07:30 p.m.

A esta hora de la noche, los manifestantes empiezan a retirarse de los alrededores del Ministerio de Cultura y se dirigen hacia el Cercado de Lima.

05:43 p.m.

Cientos de personas se concentran en las avenidas Javier Prado y Aviación. La policía se encuentra resguardando la seguridad.

04:59 p.m.

Manifestantes reposan en los parques ubicados a pocas cuadras del Mincul donde se viene desarrollando el Foro APEC 2024.

04:53 p.m.

Diversas organizaciones se dirigen por la avenida Javier Prado con dirección hacia la avenida Aviación.

03:57 p.m.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, señaló que 8.000 policías han sido designados para resguardar la seguridad de la cumbre APEC 2024.

03:48 p.m.

Se calma la situación en las afueras del Foro APEC.

03:22 p.m.

Continúan los enfrentamientos entre manifestantes y policías.

03:15 p.m.

Vándalos agreden a reportera y camarógrafo de Dilo Fuerte. Durante una transmisión en vivo, un sujeto que aparentaba ser "periodista" increpó a Lourdes Castillo, quien se encontraba informando sobre los hechos.

03:10 p.m.

Se reportan polícias, protestantes y periodistas heridos.

03:00 p.m.

Manifestantes se enfrentan con la policía en las avenidas Aviación y Canadá.

2:46 p.m.

Se observan manifestantes en las avenidas Aviación y Canadá.

1:02 p.m.

En Arequipa, manifestantes se han unido al segundo día del Paro Nacional. De acuerdo a Infobae, se encuentran desarrollando una marcha pacífica que impide el tránsito regular de los vehículos en la ciudad.

11:00 a.m. Comerciantes del distrito de Huancán, en Huancayo, marchan por la carretera Panamericana Sur exigiendo a las autoridades soluciones ante la ola criminal.

10:20 a.m. Egresados de la Universidad San Marcos denuncian que agentes de la policía intervinieron a un bloque sanmarquino de manera irregular que protestaba en el frontis del Palacio de Justicia. Se llevaron banderolas, cascos, mascarillas y escudos, incluso quisieron llevarse a los jóvenes que los grababan.

9:48 a.m. De acuerdo al Mapa Interactivo de Alertas de Sutran, son cinco puntos en el país donde se han registrado bloqueos en vías: Junín, a la altura del kilómetro 168 de la carretera central; en Cusco, a la altura del kilómetro 1107 + 500 (Sicuani); Puno, el kilómetro 3 y 43 + 300 de la vía Juliaca - Putina, además, el kilómetro 1415 de la carretera a la altura de Ilave.

8:40 a.m. La vía Huancayo - Huancavelica fue bloqueada con quema de llantas y piquetes organizados por el Frente de Defensa, el Sutep y miembros de la Universidad Nacional de Huancavelica.

7:54 a.m. En el segundo día de paro, bloquean las principales vías de ingreso y salida en la ciudad de Juliaca, en Puno, en medida de protesta por el paro nacional.

4:37 a.m. El Sindicato de Trabajadores en la Educación de La Libertad (Sitrell), anunció que se sumarán a la movilización este 14 y 15 de noviembre a fin de exigir a las autoridades medidas urgentes para detener la ola de inseguridad, indicó Noa Diaz Uriarte, secretaria general de este grupo.

3:53 a.m. La Autoridad del Transporte Urbano (ATU) precisó los horarios para el Metropolitano y el Metro de Lima debido a la paralización del 13 de noviembre. Metropolitano: los buses saldrán desde las 5:00 a.m. y operarán hasta las 11:00 p.m. La Línea 1 del Metro: continuará su horario habitual (salida 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.) a excepción de la estación La Cultura que permanecerá cerrada. Línea 2 del Metro: saldrá desde las 6:00 a.m. y continuará su horario habitual.

NOTA ORIGINAL

El gremio de transportistas ha confirmado que el paro iniciado el miércoles 13 de noviembre en Lima y otras regiones del país continuará este jueves 14. Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), aseguró que la medida busca exigir al gobierno respuestas urgentes frente a la inseguridad y los 'cobros de cupos' que afectan al sector.

MOTIVOS DE LA PARALIZACIÓN

A diferencia de paralizaciones anteriores, la medida el último miércoles tuvo menor impacto en la capital peruana. Según Valeriano, esta situación refleja el agotamiento de la ciudadanía tras varias jornadas de protestas. “La población está desgastada, pero la marcha continúa porque todavía no somos atendidos. Este es nuestro cuarto paro, y queremos que el gobierno de Dina Boluarte responda a nuestros reclamos”, afirmó Valeriano, quien destacó que los transportistas enfrentan amenazas constantes por la inseguridad y el cobro de cupos.

Desde el gremio, se espera que la convocatoria del jueves 14 sea más contundente, con mayor participación de sectores afines al paro nacional. Según Valeriano, diferentes organizaciones de otros rubros se han sumado al movimiento, y las protestas podrían intensificarse para visibilizar las demandas de los transportistas.