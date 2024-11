Juanjí: alumna abandona sus estudios tras publicar video de visita de Boluarte

La influencer y estudiante de Medicina, Tracy Urbina, ha decidido retirarse del Instituto Tecnológico Privado de Juanjuí a solo dos meses de completar su carrera, tras un episodio de maltrato emocional que vivió por parte de la institución.

Este incidente se produjo después de que Urbina publicara un video sobre la llegada de la presidenta Dina Boluarte a su distrito, lo que generó molestias entre los directivos del instituto.

La controversia comenzó cuando el director del instituto, Manuel Moisés Vásquez, llamó a la estudiante a su oficina para reprenderla por la difusión del video. Según Urbina, en dicha reunión fue objeto de un trato severo que la llevó a sentirse maltratada emocionalmente. En respuesta a esta experiencia, la estudiante compartió otro video en sus redes sociales, exponiendo su situación.

"De manera alterada y enojada porque se le notaba en la mirada y en la forma en la que hablaba, me dijo lo siguiente: "a mi no me gusta las malagradecidas, a ti siempre te hemos apoyado cuando necesitabas permiso y te lo hemos dado". Yo no puedo estar en un lugar donde se me trate mal, no puedo estar en un lugar donde no se le respete las opiniones de los alumnos, no puedo estar en un lugar así", declaró.

EMITIERON DISCULPAS PÚBLICAS

Ante la presión pública, el instituto se vio obligado a emitir disculpas públicas a Urbina, reconociendo que no revisaron adecuadamente el contenido del video antes de llamarla a la dirección. En una reunión posterior, el cuerpo docente invitó a Urbina a retomar sus estudios, aunque el director no estuvo presente, alegando problemas de salud.

"El instituto extiende las disculpas públicas a la alumna Tracy Urbina, a raíz de los hechos narrados en su red social TikTok, en la que ha señalado que ha visto afectada en su integridad emocional por haber emitido una opinión personal en un vídeo en red social, ante la visita realizada de la presidenta de la república en esta ciudad de Juanjí", se lee en el documento.

Tracy Urbina aceptó las disculpas, pero se reservó el derecho de tomar acciones legales. Mientras tanto, el Ministerio de Educación ha iniciado indagaciones sobre el caso, y se espera que INDECOPI inicie un proceso indagatorio adicional.