Chiclayo: Ciudadano increpa a policía por manejar moto sin casco

En la ciudad de Chiclayo, un ciudadano no dudó en increpar a un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien se encontraba manejando su moto lineal sin usar el casco correspondientes.

En las imágenes registradas por el propio ciudadano, se le escucha cuestionar al policía, a quien le exigió que de el ejemplo utilizando los implementos de seguridad respectivos para manejar en moto.

"Señor policía, ¿Por qué no usas casco?, ¿Por qué no das el ejemplo?, deberías dar el ejemplo, policía. Tú que andas poniendo papeletas, ¿verdad? [...] pero bueno, esta es la clase de policías", señaló el ciudadano, ante la atónita mirada del efectivo, quien no supo con qué responder.

