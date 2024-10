Crisis de agua en Piura: solicitan declarar en emergencia sector agricultura

En medio de la crisis hídrica que viene afectando a Piura, el presidente de la Comisión Agraria del Congreso, Eduardo Castillo, reveló que más de 10 mil agricultores se han visto afectados ante esta situación.

Asimismo, el legislador hizo un llamado al titular del Ministerio de Agricultura (Midagri), Ángel Manero, a que su sector declare en emergencia a la región, debido al momento complicado que vienen atravesando.

“Quiero exhorta al señor ministro de Agricultura de una vez declarar la emergencia, se incluya dentro de la hoja de ruta y de los trabajos que se van a hacer (…) Además, estoy solicitando una auditoria hídrica. Pero que no la haga el Ana, sino un organismo internacional para ver de qué manera ellos reportan o distribuyen el agua”, manifestó.

¿ES MOMENTO DE UNA VACANCIA PRESIDENCIAL?

A pesar de que una parte de la ciudadanía pide que Dina Boluarte sea vacada, Eduardo Castillo sostuvo que no es momento de que el Congreso tome esa medida. “Yo no creo que sea el momento de una vacancia presidencial. Considero que la ineptitud y la debilidad de la señora presidenta no es un soporte para fundamentar una vacancia”.