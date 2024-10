Cientos de comerciantes protestan contra la inseguridad en Huancayo

El paro nacional convocado por transportistas, comerciantes y bodegueros ha reunido a cientos de peruanos en manifestaciones enérgicas contra el alarmante incremento de crímenes en el país.

La convocatoria ha tenido un impacto nacional, siendo evidente también en la ciudad de Huancayo, donde las protestas se han intensificado.

En dicha provincia, cientos de comerciantes de diferentes centros de abastos decidieron cerrar sus negocios como medida de protesta y marcharon por las calles para visibilizar su descontento.

EXIGEN MAYOR ATENCIÓN ANTE EXTORSIONES

Estos comerciantes, que se sienten directamente afectados por la inseguridad, exigieron atención urgente a la situación que enfrentan diariamente.

"Ya no hay seguridad, no solo en los mercados, sino en los colegios. Ya no existe seguridad para nuestros niños. Los gota a gota también están aquí atormentando y queremos que Dina Boluarte haga algo por todos nuestros hermanos peruanos", expresó una comerciante durante la marcha.