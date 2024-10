Chincha: Camioneta de alcalde se incendia en pleno corso

Momentos de tensión se vivieron en la ciudad de Chincha, luego que la camioneta del alcalde de dicho sector, César Carranza Falla, terminara incendiándose repentinamente en medio de un pasacalle.

El burgomaestre se encontraba celebrando en el corso por el aniversario 106 de creación del emblemático colegio de la ciudad, José Pardo y Barreda, cuando ocurrió el repentino siniestro.

Carranza Falla disfrutaba de la celebración bailando con algunas vecinas, hasta que fue alertado por el incendio de su camioneta, del cuál se desprendió una gran humareda, generando preocupación entre los alumnos, padres y autoridades del colegio.

SE DESCONOCEN LOS MOTIVOS

Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia, afortunadamente, no se han registrado heridos y ni pérdidas humanas que lamentar, no obstante, las causas del incendio aún no han sido esclarecidas.