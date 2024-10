Hernán Vásquez sobre incidente en Bambamarca: "Lamentable lo que ha sucedido"

El alcalde provincial de Hualgayoc - Bambamarca, Hernán Vásquez, expresó su pesar por la muerte del ingeniero ambiental Ruddy Lozano Quispe, quien perdió la vida tras recibir un disparo en el pecho por parte del teniente PNP Anderson Quispe Briones en un bar en Cajamarca.

"Eficiente el ingeniero, ha trabajado como debe ser y, como repito, lamentable lo que ha sucedido", declaró Vásquez.

El alcalde confirmó que el policía detenido había trabajado como comisario en Bambamarca, aunque en los últimos tiempos se encontraba desempeñando funciones en Hualgayoc.

"Yo lo he visto trabajar muy bien, no he tenido ningún problema con él. Era teniente de la policía y estaba a cargo de la seguridad en Bambamarca", añadió.

FAMILIA PIDE JUSTICIA

Los familiares y amigos de Lozano Quispe han clamado justicia, criticando la justificación que se ha presentado en torno al incidente.

En declaraciones a 24 Horas Mediodía, el tío del fallecido cuestionó la versión de los hechos, señalando que "este policía ya venía jugando, entre comillas [...] no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de alguien que, me supongo, le preparan y sabe cuándo debe desenvainar el arma y cuándo no. ¿Cómo me va a decir que estuvieron jugando?".