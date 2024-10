Cajamarca: Familia de ingeniero asesinado por policía exige justicia

Familiares y amigos exigen justicia para quien en vida fue Ruddy Lozano Quispe, un ingeniero ambiental que falleció tras recibir un impacto de bala en el pecho por parte de un policía, identificado como el teniente PNP Anderson Quispe Briones, en el interior de un bar en la ciudad de Cajamarca.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el tío del fallecido criticó duramente el argumento con el que se pretende justificar lo hecho por el teniente PNP, quien estuvo inubicable hasta el día de hoy tras ocurrir el incidente.

"Este policía ya venía jugando, entre comillas [...] no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de alguien, que me supongo, le preparan y sabe cuándo debe desenvainar el arma y cuándo no. ¿Cómo me va a decir que estuvieron jugando?", cuestionó.

POLICÍA SE ENTREGA

Cabe precisar que en horas de la tarde de este lunes 7 de octubre, el teniente PNP Anderson Quispe Briones se entregó a las autoridades policiales en la localidad de Cajabamba, a fin de proceder con las diligencias correspondientes de este caso.