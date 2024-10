Susana Baca denuncia que Gobierno Regional de Junín no le paga por canción

A través de sus redes sociales, la cantautora peruana, Susana Baca, alzó su voz de protesta y denunció al Gobierno Regional de Junín, por no pagarle por la composición de un tema que le solicitaron hacer.

En su cuenta oficial de Facebook, la artista explicó que, tras pasar cinco meses internada por complicaciones en su salud, el gobierno regional de Junín le propuso hacer una canción para conmemorar el bicentenario de la Batalla de Junín.

"Una vez más la burocracia, no cumple con su deber y en su silencio ante las demandas, me dejan sentir que, con este atropello a mis derechos, me castigan por no quedarme silenciosa ante su esterilidad política, y ahora apetecen silenciar, casi invisibilizar el producto de este trabajo, el video y la canción, arrinconados en las redes y plataformas administrativas, que el gran publico no ve, no escucha, no visita", se lee en la publicación.

GOBIERNO DE JUNÍN RESPONDE

Tras tomar conocimiento de esta denuncia, el Gobierno Regional de Junín emitió un comunicado donde garantizaron que la compensación económica a Susana Baca se realizará durante el presente mes de octubre.