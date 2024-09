Incendios forestales arrasan Amazonas: reportero pide entre lágrimas rápida intervención del Estado

La ola de incendios forestales en Amazonas sigue imparable. Las lenguas de fuego ya han arrasado dos sitios arqueológicos y las autoridades locales no se dan abasto para solucionar el desastre natural. Ante ello, el reportero Luis Chuqui pidió a las autoridades actuar a la brevedad ante esta difícil situación.

“Nuestros paisanos están perdiendo miles de hectáreas. Desde el suelo de Amazonas estamos llamando al Gobierno, nuestra región está en peligro. No podemos estar abandonados Paola (…) Me ganan las lágrimas, si ustedes estuvieran aquí, el cielo está nublado, está puro humo”, dijo impotente el periodista, pues el Ejecutivo había prometido helicópteros para que llevaran agua y se intente sofocar el incendio desde el cielo, pero hasta ahora no ha llegado ninguna ayuda.

“Nuestros hermanos en el distrito del Mayno no van a tener agua debido a que estos incendios están arrasando con su comunidad. El grito desgarrador de todos ellos es impotente, nosotros como medio de comunicación pedimos urgentemente que la atención del Gobierno tiene que centrarse acá en Amazonas”, señaló el corresponsal.

Añadió que hay la logística para mitigar las llamas, pero falta la presencia del Gobierno. “La presidenta Boluarte envió helicópteros a la frontera con Loja, Ecuador, envíelos también a esta zona. Tenemos uno de los mejores aeropuertos del nororiente peruano en la ciudad de Chachapoyas, pueden aterrizarlos helicópteros allí (…) tenemos agua en el río Sonche para sofocar el incendio en esta parte. Se están muriendo animales, es lamentable Paola”, dijo en un pedido desgarrador para el Ejecutivo.