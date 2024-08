Junín: Asesinan a cuatro personas cuando cenaban en su vivienda

En la región de Junín, cuatro personas fueron brutalmente asesinadas cuando se encontraban cenando en la cocina de su vivienda. Los responsables fueron un grupo de sujetos que irrumpieron en la morada con armas de fuego.

El hecho ocurrió al promediar las 7 de la noche en el caserío Alto Cocari del sector Río Venado, ubicado en el distrito de Puerto Bermúdez. Las cuatro víctimas fueron acribilladas por los desconocidos, quienes aprovecharon la oscuridad de la noche para cometer su crimen.

SE SALVÓ DE LA MUERTE

En declaraciones a la prensa, uno de los sobrevivientes del ataque, identificado como Wilber Agustín Matos Íñigo, dio detalles sobre los momentos de terror que vivieron y el cómo de milagro logró esquivar a la muerte.

"Yo me escapé de la muerte. Cuando mi hermano no estaba cenando, él estaba en otro lado. Cuando gritó, diciendo que son choros, se fueron a atacarlo todos [...] yo me escapé, a mí me han dado dos balazos que me han rozado por la cabeza", sostuvo.