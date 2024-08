Jorge Carrillo: "Hay ganadores y perdedores en los feriados"

El experto en finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo, se pronunció respecto a la gran cantidad de feriados que existe en nuestro país, teniendo en cuenta que el día de mañana es uno de ellos por conmemorarse la Batalla de Junín.

En entrevista para 24 Horas Edición Mediodía, el experto en finanzas indicó que el Perú ha aumentado sus feriados en un 33% en apenas 2 años, asimismo, dio detalles sobre los pro y contras que conllevan estas fechas.

"Hay ganadores y perdedores en los feriados. Por un lado se incentivan algunos sectores como el turismo [...] pero hay un impacto negativo muy fuerte, hay sectores que no paran. La minería no para, las comunicaciones no paran", dijo.

PERJUDICARÍA A INFORMALES

Asimismo, Carrillo advirtió que el tener tantos feriados afectaría directamente a los trabajadores informales, específicamente, a los vendedores ambulantes: "Al no haber tanta gente en la calle, no pueden vender igual sus productos o no pueden ofrecer igual sus servicios", sostuvo.