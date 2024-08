Trujillo: sicario dispara cuatro veces contra dirigente municipal

Nuevamente las calles de Trujillo se tiñen de sangre por la ola de inseguridad y la violencia. Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales de El Porvenir, Luis Alberto Barrios Méndez, recibió cuatro impactos de bala.

El hecho fue grabado por las imágenes de las cámaras de seguridad. El hombre de 48 años salió de su vivienda junto a su hijo, de pronto, camina unos metros y retrocede apresurado al escuchar unos disparos.

En ese momento, aparece un sujeto usando una polera azul, quien estaba apuntándolo con un arma de fuego. El dirigente municipal intentó esconderse detrás de un auto rojo y huir del ataque, pero el sicario lo alcanzó y le disparó directamente al cuerpo.

Tras quedar malherido, Luis Barrios fue llevado al hospital Víctor Lazarte Echegaray hasta donde acudió el coronel Víctor Revoredo, quien afirmó que ya investigan el ataque.

NO RECIBIÓ AMENAZAS

El coronel PNP explicó que la víctima aseguró que no recibió amenazas previas, sin embargo, hizo hincapié que las investigaciones están en reserva. “Dice que no [recibió amenazas], es como consecuencia de una de las hipótesis de un planteamiento de carácter laboral por la representatividad que él tiene y para él es una hipótesis. Hay que entender la reserva de las investigaciones. Tenemos indicaciones específicas del ministro del Interior para actuar y resolver este caso y no quede impune”, manifestó a la prensa.