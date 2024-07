SBS interviene cooperativa Quillacoop en Cusco por "pérdida total de capital social"

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) intervino la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillabamba, ubicada en Cusco, por "pérdida total de capital social y la reserva cooperativa".

Esta información fue confirmada por RPP, quienes precisan que dicha intervención implica la suspensión de operaciones de la cooperativa, según lo expuesto en la Ley 30822 (Ley COOPAC - Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público).

REACCIÓN DE LOS USUARIOS

Los usuarios se mostraron sorprendidos ante dicha intervención, alegando que no han recibido mayor información sobre esta problemática al llegar al establecimiento.

“Esto me sorprende. Desde que tengo uso de razón conozco esta cooperativa y cómo ha funcionado. Nosotros como empleados hemos sacado préstamos y todo. No tengo tanto dinero, pero como aportante he venido a pagar una deuda, pero me sorprende que estaba cerrado", dijo un ciudadano al citado medio.