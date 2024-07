Bloquean con piedras, llantas quemadas y palos carretera central para exigir obras al Gobierno

Un grupo de ciudadanos bloquearon la Carretera Central a la altura de los kilómetros 53 y 55, como señal de protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte para exigir el cumplimiento de obras en la región, en el marco de los 200 años de la Batalla de Junín.

Desde la madrugada de este 10 de julio, los manifestantes buscaron llantas, palos y piedras que usaron para bloquear la vía y obstruir el tránsito de los autos y camiones que vienen desde La Oroya y Pasco. Todos los materiales fueron incendiados.

Posteriormente llegaron miembros de la policía para dialogar con los manifestantes y permitir el tránsito de los vehículos que se encontraban varados desde las primeras horas de la mañana; sin embargo, no encontraron respuesta.

DISTRITOS AFECTADOS

De acuerdo a la declaración de uno de los pobladores, son cuatro distritos donde se realiza la paralización: “La señora presidenta Dina Boluarte no está atendiendo y no está invirtiendo ni un sol en nuestra provincia. Vamos a celebrar los 200 años de la batalla de Junín y no hay nada, por eso la indignación. El paro es en los distritos de Carhuamayo, Ulcumayo, Óndores y Junín. Cada minuto se suma más gente a este paro que es petición del pueblo”, expresó uno de los ciudadanos.