La Libertad: César Acuña asegura que no hizo "nada malo" tras su viaje a China

En declaraciones a la prensa, César Acuña afirmó que el viaje a China no representó gasto alguno para el gobierno regional, ya que fue convocado como máxima autoridad departamental, no como fundador de la Universidad César Vallejo.

Su objetivo, según explicó, era conocer de primera mano las tecnologías punteras que el país asiático emplea para combatir la inseguridad, con miras a replicarlas en La Libertad.

"Fui invitado como gobernador, no como dueño de la Vallejo, para informarme sobre los avances tecnológicos chinos en materia de seguridad ciudadana, no fue nada malo, es más, no conocían la región", puntualizó el funcionario.

ACUERDOS CON LA REGIÓN

Según el mandatario regional, su gira propició la suscripción de compromisos y acuerdos susceptibles de beneficiar a la región, como un plan especial para la instalación de cámaras de videovigilancia.

Asimismo, Acuña vislumbra que la visita servirá para promover los productos bandera de La Libertad, como los arándanos, en el mercado chino.