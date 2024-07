Ricardo Valdés: "La capacidad del gobierno para vigilar las fronteras es muy pequeña"

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, se pronunció a pocas horas de que empiece a regir la normativa que exige a los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al Perú, presentar pasaporte vigente y la visa peruana.

En entrevista para 24 Horas Mediodía, el exviceministro coincidió en que la medida anunciada por Migraciones podría generar un aumento en los ingresos irregulares de extranjeros a nuestro país. En ese sentido, señaló que el gobierno no se encuentra en capacidad de controlar la migración irregular.

"Es como si usted quisiera resguardar la línea marítima de Lima a Chiclayo. La capacidad instalada que tiene el gobierno peruano para vigilar las fronteras de su extensión es muy pequeña, aún con las Fuerzas Militares", dijo.

MIGRACIÓN NO ES DELITO

No obstante, Valdés especificó que la migración y la migración irregular no configuran ningún tipo de delito: "Puede ser una falta administrativa pero no es un delito. El delito es el negocio que hacen los delincuentes para trasladar a estas personas cobrándoles mucho dinero", sostuvo.