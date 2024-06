Arturo Fernández promete 'indultar' a Pedro Castillo si gana las elecciones del 2026

El suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, anunció que de ganar las elecciones presidenciales del 2026, uno de sus primeros actos sería conceder un indulto al exmandatario Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo por un intento de autogolpe de Estado.

"Yo ya he dicho, si el pueblo me da la oportunidad de ser el presidente el 2026 el primer segundo le doy indulto a Pedro Castillo", manifestó Fernández, a pesar de admitir que no votó por Castillo en los comicios anteriores.

CULPA A SUS MINISTROS

El exalcalde justificó su postura al señalar que "Pedro Castillo se iba a tirar abajo el Congreso" y que "lo ha sacado una fiscal en colusión con los militares", pero resaltó que "no hay nada que ha robado, los que han robado son sus ministros y los ministros están libres".

El anuncio de Fernández ha generado sorpresa y controversia, ya que el expresidente Castillo se encuentra bajo prisión preventiva mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.