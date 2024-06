Por fallas en aeropuerto Jorge Chávez: varios pasajeros varados en Pisco, Iquitos y Cusco

La falla detectada en el sistema eléctrico en la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez ha causado grandes dificultades y demoras a los pasajeros que han tenido que ver su itinerario de vuelo modificado.

No solo turistas extranjeros, sino ciudadanos peruanos han tenido que esperar por varias horas. “Mi vuelo ha sido cancelado. No podemos echarle la culpa a Latam sino a Corpac”, señaló una ciudadana afectada en el Cusco.

“Que nos resuelvan porque teníamos escala en Lima Medellín. Entonces esperemos que, así sea tarde, resuelvan y poder llegar el día de hoy a Colombia”, señaló otro turista varado en Cusco.

“De un momento a otro dijeron ‘hay fallas, que se cancela el vuelo’, pero no nos dan soluciones para poder reprogramar el pasaje. Al contrario, nos dicen que llamemos a un teléfono que no contesta. Estamos abandonados”, manifestó una ciudadana en Iquitos, situación que se repite con varios pasajeros afectados y que no obtienen respuestas a su situación.

“EVENTO FORTUITO”

En tanto, el ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, señaló esta mañana a la prensa que el problema en el sistema de cableado de luces de la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez, obedece a un “evento fortuito”. Previamente, el presidente ejecutivo de Corpac, José Luis Barrios, señaló que crisis en el aeropuerto fue motivada por falla de mantenimiento del cableado subterráneo instalado en 2010.