Vía Los Libertadores: Provías asegura que "no existen" riesgos de seguridad vial y que se encuentra señalizada

En diciembre del 2023, Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, anunciaba que se iba a remodelar la vía los libertadores, pero el mal estado de esta vía de acceso principal a Ayacucho se ha evidenciado con el terrible accidente que ha dejado 17 fallecidos.

Por su parte Provías emitió un comunicado señalando que la zona se encuentra debidamente señalizada y que no existen condiciones que generen riesgos de seguridad vial que impidan su transitabilidad.

Además, explica que el contratista consorcio Santa Gabriela solo realizó trabajos en el corredor vial hasta el 31 de julio del 2023 después que una medida cautelar dispusiera la no continuidad de la ejecución del contrato con el estado que se encuentra en arbitraje.

SITUACIÓN DE CARRETERAS A NIVEL NACIONAL

El presidente de Unión Nacional de Transportistas de carga Pesada, Javier Marchese, asegura que en similar situación se encuentran diversas carreteras a nivel nacional. “Hace cinco años que desde el Ministerio de Transportes no hay una gestión vial, no hay control de pesos, hay muchas partes de la carretera que no se controla peso, especialmente en las zonas mineras”, dijo.