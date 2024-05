Arequipa: alumna de la UNSA denuncia acoso y asegura que no recibe apoyo de autoridades

Una pesadilla vive una estudiante universitaria en Arequipa, quien denunció que viene siendo víctima de un masivo ataque cibernético. Según dijo, un sujeto utilizó su correo para promocionar supuestas fotos y videos íntimos por 50 soles.

Al ser confrontado, el supuesto responsable se defendió al asegurar haber dejado abierto su correo en la biblioteca de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) y que una tercera persona habría ingresado al correo y difundido tal información.

Sin embargo, pese a que la víctima realizó oficialmente la queja ante la rectoría de la universidad, hasta ahora no le permiten el acceso a las cámaras de seguridad para poder identificar al sujeto que envío estos correos que hoy la afectan.

PIDE QUE SE INVESTIGUE

“Me comunico con el dueño del correo, responsable de esos correos. Me informa que había dejado su cuenta abierta en la biblioteca de sociales, lo cual yo pedí la investigación a la universidad y no me quisieron ayuda”, sostuvo la joven.