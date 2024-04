Destroza auto de su pareja por infidelidad: abogado advierte curiosa situación en este caso

Gran sorpresa causó la reacción de una joven que destrozó con un bate el auto del que era su pareja, a quien acusó de serle infiel. El hecho ocurrió en Chimbote.

Cuando la joven acudió a la comisaría para denunciarlo por maltrato familiar, pero allí descubre que su pareja la había denunciado por daños a la propiedad, por lo que fue detenida y llevada a la audiencia, en la reciente inaugurado módulo de Unidad de Flagrancia del Distrito Judicial del Santa.

Andy Carrión, especialista en derecho penal, señaló que el destrozo del auto de su pareja por una presunta infidelidad, no es una justificación. “Destruir o inutilizar algún un bien, en este caso un bien mueble o inmueble, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico penal, constituye el delito de daño simple”, indicó el especialista.

NO HAY CÁRCEL POR DEUDAS

Añadió que este tipo penal tendría una sanción no mayor de tres años. “El tema es que así se emita una sentencia condenatoria contra alguna persona, por ejemplo, por el delito de daños, y paralelamente se le imponga el pago de una reparación civil, si esta persona no cumple con el pago, no puede ser privada de su libertad, porque en nuestro país no existe prisión por deudas”, puntualizó.