Osiptel advierte que teléfonos que no estén en ‘lista blanca’ serán bloqueados a partir de julio

En medio de los frecuentes robos de equipos móviles que ocurren a diario en todo el país, a partir del 22 de abril, cualquier celular que haya sido reportado como robado y tenga un código IMEI clonado entrarán a la lista negra de teléfonos móviles para ser bloqueados por todas las empresas operadoras de telefonía móvil a nivel nacional.

Según Luis Pacheco, director de Fiscalización e Instrucción del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), se implementará un sistema que incluirá tanto los equipos bloqueados como aquellos autorizados para su uso en diversas operadoras móviles.

"No basta con tener una lista negra de equipos prohibidos en el país, también es necesario contar con una lista blanca que incluya los IMEI de los teléfonos autorizados para operar aquí. Si un teléfono no está registrado en la lista blanca, debería ser bloqueado por no estar registrado", señaló.

Asimismo, mencionó que, aunque la operación de la lista blanca de teléfonos móviles comienza el 22 de abril, el bloqueo por no estar en dicha lista entrará en vigor hasta el 22 de julio del presente año. "Algunos teléfonos aún no figuran en esta lista, pero durante este período, los importadores que hayan estado introduciendo teléfonos desde el 2020 terminarán de registrar todos sus dispositivos", agregó.

¿CÓMO REGISTRAR UN TELÉFONO?

Pacheco explicó que las personas que traigan teléfonos de otros países deben dirigirse a las empresas operadoras, donde deberán completar una declaración jurada y, después de pasar una revisión técnica para asegurarse de que el teléfono no haya sido alterado, será inscrito en la lista blanca de Osiptel.

"El sistema también detectará durante este tiempo los teléfonos no registrados y enviará mensajes de texto a los propietarios para que se acerquen y los registren. Si adquirieron el teléfono a través de un vendedor, deberán dirigirse a la importadora para registrar el dispositivo", concluyó Pacheco.