Cusco: Gobernador Regional asegura que los dos Rolex que le obsequiaron son "imitaciones"

El Gobernador Regional de Cusco, Werner Salcedo, ha desatado controversia al afirmar que los dos relojes 'Rolex' que recibió como regalos en 2023 y a principios de 2024 son en realidad imitaciones.

Según Salcedo, esta revelación proviene de las personas que le entregaron los relojes, quienes aseguraron que estos no valían más de 1000 soles.

Aunque Salcedo se ha negado a revelar la identidad de los donantes, argumentando falta de autorización para hacerlo, sí ha enfatizado que estas personas no tienen vínculos cercanos con la gestión del Gobierno Regional de Cusco.

"Werner Salcedo no posee un Rolex. Además, he recibido dos relojes como obsequio que resultaron ser imitaciones, según confirmaron quienes me los regalaron", declaró Salcedo públicamente.

SE PRESENTARÁ ANTE FISCALÍA

Además, el gobernador anunció su disposición a colaborar con las investigaciones del Ministerio Público sobre la procedencia de los obsequios, comprometiéndose a proporcionar los nombres de los implicados.