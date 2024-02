Víctor Revoredo fue designado como nuevo jefe contra la criminalidad de la PNP en Trujillo

El coronel PNP Víctor Revoredo Farfán fue designado como nuevo jefe contra la criminalidad de la Policía Nacional en Trujillo y en su presentación envió un contundente mensaje contra John Smith Cruz Arce, sanguinario cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”.

“La criminalidad no va a ganar, como dice nuestro presidente regional. La criminalidad no va, cueste lo que nos cueste. Johnson Cruz Silva ‘Pulpo’ y jauría no van”, sostuvo Revoredo Farfán, quien deja la jefatura de la División de Homicidios de la Dirincri.

Ante la información del posible paradero del cabecilla de “Los Pulpos” en Chile, el coronel Víctor Revoredo aseguró que desde la Policía Nacional realizarán todos los esfuerzos para lograr su captura en el más breve plazo, así esté en el Perú o en el extranjero.

CIFRAS EN ROJO

Solo en enero de este año se registraron 33 asesinatos en La Libertad. Uno de los casos más mediáticos fue el secuestro y asesinato del empresario Santos Sánchez Vera, quien fue mutilado. Sus secuestradores pedían 10 millones de dólares por su liberación.