Ica: mujer muere tras someterse a operación y familia acusa a clínica por negligencia

Lamentable. Una joven fue a realizarse una operación de banda gástrica en un centro de salud; pero terminó falleciendo pocas horas después. Valeria Uculmana Flores, de 18 años, se sometió a esta operación para perder peso, sin imaginar el infierno en que terminaría.

Según le dijo el cirujano a la madre, la intervención no salió como esperaban, pues estaba sufriendo una hemorragia interna, por lo que fue trasladada al Hospital Essalud de Ica.

Su madre señaló que el personal de la clínica Señor de Luren no tuvo una adecuada comunicación con ella sobre el estado de salud de su hija y exige que se haga justicia. “Salió y yo corrí y le pregunté: doctor. ¿Cuál fue su respuesta? Me dijo que estaba bien ¿le mintió? Me engañó, me engañó fácilmente”, reveló la madre a la prensa.

También agregó que su hija ya había perdido la vida cuando llegó al hospital de Essalud, pero los doctores se negaban a aceptarlo. “Yo le dije, ‘doctor quiero ver a mi hija’. Y no me dejaron subir a la ambulancia, no me dejaron verla”, narró la madre de la joven y añadió: “Cuando llegaron acá, un doctor del seguro dijo: ‘¿Por qué no le dicen que la señorita ha llegado fallecida?’”, finalizó.

EXIGEN JUSTICIA

Hasta el cierre de este informe, no existe un pronunciamiento oficial por parte de la clínica; mientras su familia continúa a la espera que las autoridades puedan hacer justicia.