Chiclayo: captan a policías recibiendo presunta coima de motociclista

Kurt Villavicencio explota contra Domínguez: ¡Aquí nadie te utiliza, tú utilizas a las mujeres!

"Si te utilizaran, podrías decir 'no gracias, esta semana no daré conciertos porque estoy en terapia psicológica y me arrepiento mucho de todo lo que hice'", agregó el conductor de Todo se Filtra.