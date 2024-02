Congresista Diego Bazán: “En La Libertad, el sistema de justicia no funciona”

El congresista de Avanza País, Diego Bazán, se pronunció sobre el caso de Paolo Guerrero, cuya madre recibio amenazas por parte de delincuentes tras conocerse que el 'Depredador' jugaría para la Universidad César Vallejo de Trujillo (UCV).

Bazán señaló que este tipo de amenazas son comunes en la región La Libertad, donde la mayoría de los empresarios están siendo víctimas de extorsión. "Ya no quieren acudir a la policía ni a ninguna autoridad porque no confían; la realidad es que, en La Libertad, el sistema de justicia no funciona", añadió.

El parlamentario también denunció la presunta infiltración del crimen organizado en las altas esferas de la justicia, como la Policía Nacional, fiscales y jueces. Además, destacó que muchas otras autoridades están siendo amenazadas y que existe una impunidad total en la región.

Asimismo, criticó la gestión del ministro del Interior, Víctor Torres, señalando que está desconectado de la realidad al haber vivido en Estados Unidos durante los últimos 5 años.

ESTADO DE EMERGENCIA

En cuanto al estado de emergencia en la provincia de Patas y Trujillo, Bazán expresó que esta medida no es efectiva para combatir el crimen organizado. "Se ha demostrado que el estado de emergencia no sirve para nada; resulta ser un paliativo momentáneo y no es permanente, ya que la policía no está de manera indefinida en las calles", afirmó.

Finalmente, Bazán enfatizó la necesidad de que el poder judicial evalúe mejor a los jueces, además de implementar jueces sin rostro y proporcionar protección permanente a los fiscales. "Solo así se podrá cambiar la realidad de Trujillo", concluyó.