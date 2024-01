Cusco: Turistas coreanos se sorprenden con velorios peruanos: “Me encanta, me gusta mucho"

Durante su visita a Cusco, un grupo de turistas procedentes de Corea del Sur vivió una experiencia única al presenciar de cerca los característicos velorios peruanos, que contrastan por su alegría y musicalidad.

La inesperada escena fue capturada en un video compartido en la cuenta de TikTok "El Copenio", ganando popularidad en las redes sociales. Mientras exploraban las calles de la Ciudad Imperial, dos jóvenes coreanos y su madre se toparon con un cortejo fúnebre en la calle Tanda Pata.

El grupo, portando un ataúd, iba acompañado por una animada banda musical que interpretó diversas melodías locales. Los turistas extranjeros, sorprendidos por la festividad del velorio, se quedaron inmóviles mientras observaban la colorida escena. La acompañante peruana de los turistas compartió sus impresiones, señalando que "se quedaron pasmados" ante la singular y alegre despedida.

¿QUÉ DIJERON?

Al ser consultados sobre su opinión, los coreanos elogiaron la tradición peruana, describiéndola como "hermosa" y expresando su deseo de que en su país se realicen velorios de manera similar. "Me encanta, me gusta mucho. En Corea todo es triste", expresó uno de los visitantes. Otro comentó emocionado, "Me he emocionado. Yo también quiero que me despidan así con canciones. Es una despedida alegre de su barrio".