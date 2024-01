Iquitos: extranjeros dedicados al ‘gota a gota’ pelean con cliente por no pagar cuota diaria

Se agarraron a puñetes y patadas en plena vía pública en el distrito de Punchana, en Iquitos. El motivo. No pagar la cuota diaria de 70 soles.

De esta manera dos extranjeros, aparentemente de nacionalidad colombiana y venezolana, acudieron hasta el domicilio de uno de sus clientes y de manera prepotente le exigieron que les pague el dinero que le habían prestado bajo la modalidad del gota a gota.

Según la madre de la víctima, su hijo ya les había advertido que no contaba con el efectivo para pagar la cuota y que debían venir otro día, sin embargo, estos sujetos no estaban dispuestos aceptar un no como esta respuesta.

CON MÁS GENTE Y MAYORES CONSECUENCIAS

Luego de esta pelea callejera, los extranjeros se retiraron de la zona a bordo de una motocicleta, pero advirtieron que, si no pagaban lo acordado, regresarían, pero esta vez con más gente y con más violencia.