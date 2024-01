Nuevo 'Blooper': César Acuña asegura que solo trabaja dos horas al día en el GORE - La Libertad

En una sorprendente revelación, César Acuña, líder de Alianza para el Progreso y actual titular del Gobierno Regional de La Libertad, ha desatado controversia al afirmar que solo destina dos horas diarias a sus funciones, contradiciendo la expectativa de un cargo que debería ejercerse a tiempo completo.

Durante una reciente entrevista en el programa "La Hora de la Región", Acuña expresó su satisfacción con el desempeño de su equipo y justificó su particular enfoque laboral.

DOS HORAS DE TRABAJO

Aseguró llegar a trabajar a las 8 de la noche y retirarse a las 10 p.m., añadiendo que no sigue un horario fijo y considera suficiente trabajar más de 20 horas al día.

"Estamos tranquilos. Yo estoy muy contento con el equipo que he conformado, trabajan muy bien, trabajan a mi ritmo, porque trabajar de las 24, 20 horas es bastante. Conmigo no hay horario, tú eres testigo de que yo llego a las ocho de la noche y trabajamos hasta las diez de la noche; eso no se trabaja en ninguna región", afirmó.