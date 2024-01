Roque Benavides tras cierre de centros comerciales en Trujillo: "No se encuentra lógica alguna”

Roque Benavides, decano del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) se refirió al cierre, el pasado diciembre, de dos centros comerciales en la ciudad de Trujillo, uno de los cuales permanecerá clausurado por un período de 30 días.

En entrevista para 24 Horas, Benavides expresó su preocupación sobre este cierre de los centros comerciales, considerando que resulta injustificado, dado que estos lugares generan empleo para miles de peruanos en la ciudad de Trujillo.

"No se encuentra lógica alguna, ya que son centros comerciales muy abiertos, por lo que el tema de incendios y peligros no aplica en este caso. Los incidentes de delincuencia y el lamentable fallecimiento no justifican el cierre de centros comerciales tan importantes, especialmente en el mes de diciembre", señaló.

Como se recuerda, el centro comercial Mall Plaza de la ciudad de Trujillo fue clausurado durante 30 días, afectando aproximadamente a 250 tiendas y más de 7000 trabajadores. Según argumentó la Municipalidad de Trujillo, el cierre se debió a la presencia de extintores vencidos, tableros eléctricos en mal estado y la ausencia de ambulancias para primeros auxilios.

En este contexto, Benavides subrayó la necesidad de un diálogo entre los empresarios y el municipio de Trujillo para llegar a un consenso y corregir las observaciones y deficiencias señaladas. Sin embargo, enfatizó que esto no justifica el cierre que está perjudicando a miles de puestos de trabajo.

"Desde el punto de vista técnico, el cierre de estos centros comerciales carece de fundamento. El Colegio de Ingenieros está preocupado, ya que no se han detectado deficiencias en cuanto a la construcción, considerando que estos centros comerciales han estado operativos durante varios años. No encontramos razón para esta medida", indicó.

Por último, Roque Benavides instó al alcalde de Trujillo a subsanar las observaciones hechas a los centros comerciales clausurados, con el fin de evitar la pérdida de más puestos de trabajo y repercusiones económicas. "Los centros comerciales son elementos fundamentales para la economía de Trujillo", añadió.