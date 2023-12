Congresista Wilson Soto es abucheado en Huancavelica: "Lárgate y no vuelvas"

El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, vivió un incómodo momento en su visita a la región de Huancavelica, sector al que acudió como parte de sus actividades por la semana de representación.

El parlamentario de la bancada de la lampa fue abucheado e insultado por los pobladores de la región, quienes criticaron la labor que viene desempeñando en el Congreso de la República.

"Haz enterrado a toda la población, Wilson"; "A toda la juventud la has c..."; "A toda tu familia le has fregado"; "lárgate, lárgate y no vuelvas"; "el pueblo te repudia", fueron algunas de las expresiones de la población en rechazo al congresista.

Cabe precisar que Wilson Soto fue elegido por Huancavelica para que los represente en el Congreso de la República y hoy se sienten traicionados por la postura que ha tomado el legislador respecto al gobierno de Dina Boluarte. Recordemos que la mandataria y su Gabinete son bastante reprobados por dicha región.