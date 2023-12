Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón: “Estoy tratando de buscar justicia para mi hijo”

La madre de Vladimir Cerrón continúa en su medida extrema de huelga de hambre que realiza frente al Poder Judicial en Huancayo, donde también se encadenó. La adulta mayor permanece más de 5 horas en su propósito, pese a que por su edad se encuentra en riesgo.

“Estoy tratando de buscar justicia para mi hijo”, señaló la progenitora. Sorprendió sus declaraciones sobre la reciente decisión judicial de ordenar 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón: “No tanto por eso, sino que esa prisión yo creo que está bien dada, porque el ha incumplido la regla de conducta que debía seguir”, manifestó Bertha Rojas.

Posteriormente, explicó que su hijo ha incumplido la regla por una sentencia injusta, por ello estaría “preservando su vida”. “Los responsables son los jueces que hacen sentencias injustas”, manifestó.

Aseguró que permanecerá en su medida de fuerza hasta que se emita una resolución de los jueces en la Primera Sala Penal de Apelaciones en el habeas corpus presentado por la defensa de Cerrón.

“Tememos porque a cada rato vienen a allanar la casa sin identificación, sin traer una notificación, sin la presencia de un señor fiscal, sin la presencia de nuestro abogado. Trepan por la pared, cortan el cerco eléctrico, la cámara, la luz y, por último, se llevan la memoria”, manifestó Rojas.

“QUE SE MANTENGA DONDE ESTÁ”

No considera que Vladimir Cerrón se entregue a la justicia y le envió un mensaje: “Le digo a mi hijo que se mantenga donde está, fuerte y firme, porque su honor está siendo mellado. Aquí está su madre, no porque él me lo pida sino por amor de madre, yo he decidido hacer esto. Porque si estuviera su padre seguro estaría [aquí], pero ahora yo soy padre y madre de mi hijo y voy a defender su derecho, su honor que han mellado”, enfatizó Bertha Rojas.