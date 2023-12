Satipo: asaltan a influencer en plena transmisión en vivo

La delincuencia no tiene límites. Dos sujetos armados con pistolas asaltaron a un influencer y su amiga en el preciso momento en que grababan un video para tiktok. El hecho ocurrió en la provincia de Satipo, en Junín.

El joven, identificado como John Estrada Huamán, se encontraba grabando una escena cuando de pronto ingresaron al salón de belleza dos asaltantes, quienes les arrebataron dos celulares, un iPhone y una motocicleta.

“Estoy asustado por lo que pasó ayer y en plena transmisión. Tengo miedo que me pueda pasar algo y que puedan atentar con mis cosas. Bueno, muy seguido me están robando, casi como 3 veces me han robado”, dijo el youtuber.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Este joven, conocido como “Shuls”, hizo un llamado a las autoridades para que analicen las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar y capturar a estos asaltantes que vienen sembrando el terror en Satipo.