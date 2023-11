Gremios de construcción civil convocan a marcha contra la delincuencia para este 19 de diciembre

Ante la ola criminalidad en el país, sindicatos y gremios de construcción civil anunciaron una marcha nacional contra la delincuencia para este martes 19 de diciembre.

Ellos denuncian que el crimen organizado no solo ha copado su sector, si no todo ámbito laboral. “La ciudadanía clama por seguridad porque ya no lo roben ya no le asalten no maten a sus hijos”, dijo Jorge Zapara, presidente de Capeco.

OPINAN SOBRE NUEVO MINISTRO DEL INTERIOR

El objetivo de la marcha es pedir a las autoridades competentes un plan nacional de seguridad ciudadana. En esa línea, se pronunciaron sobre el nuevo ministro del Interior, Víctor Torres.

“Este problema ha crecido tanto que no lo va a encontrar la solución a un hombre una persona un ministro porque además va a estar a cargo de un ministerio que carece y tiene muchas deficiencias no solamente presupuestales sino también de personal equipado”, dijo Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil.