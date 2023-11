César Acuña sobre estatua develada en su honor: Personas deben ser reconocidas y valoradas en vida

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, se pronunció sobre la estatua que fue develada en su honor en la Universidad César Vallejo (UCV), sede Trujillo, por el aniversario 32 de la institución educativa. Al respecto, el excandidato presidencial señaló que "las personas deben ser reconocidas y valoradas en vida".

"Esta estatua, viene de personas que me conocen hace 43 años cuando fundé la academia de ingeniería, que creo les cambió la vida a los jóvenes. Fundé la Universidad César Vallejo, la Autónoma, la de Señor de Sipán, creé un partido político. Creo que la trayectoria que he recorrido hasta ahora ha servido de impulso para que los que me conocen valoren en vida mi trabajo. No creo que sea vanidoso, pero va a ser imposible que aparezca un peruano y forme tres universidades", agregó.

CAMBIAR LA VIDA

"Sin ser presidente de la República con una iniciativa hoy día César Acuña está ayudando a cambiar la vida a más de 200 mil jóvenes que van a ser profesionales. Algo más importante que creo que ha sido la esencia de mi reconocimiento, hoy tenemos más de 300 mil egresados de las universidades", precisó el líder de Alianza para el Progreso (APP).

Finalmente, explicó a Canal N que "Si lo han retirado (estatua) es porque lo están mejorando porque el color no coincide con lo que para su gusto era. Yo no puedo caer en el juego de algunos medios de comunicación que creo que son mezquinos de no reconocer y valorar a personas de éxito. Yo sin ser vanidoso, me creo una persona de éxito".