Huancayo: Dos estudiantes fueron detenidos por extorsionar a compañero de 13 años

El denunciante, temiendo por su integridad y la de su hermana menor, habría entregado la suma de 500 soles a sus agresores, quienes amenazaban con causarle daño físico si no cumplía con sus exigencias.

Según la versión de la víctima, los escolares exigían un pago de 7 mil soles a cambio de no atentar contra él o su familia.

La intervención policial se llevó a cabo cuando los presuntos extorsionadores fueron sorprendidos con los 500 soles entregados por el menor denunciante.

No obstante, se sospecha que esta no fue la única transacción, ya que se ha revelado que la víctima habría entregado previamente otra suma de dinero, aunque el monto exacto aún no ha sido divulgado.

El caso se encuentra bajo investigación, y se espera que se tomen medidas adecuadas para abordar no solo la extorsión en sí, sino también las condiciones que podrían haber propiciado este tipo de comportamiento entre los escolares.