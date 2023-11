Juliaca: atacan a pedradas combi llena de pasajeros por disputas por el control

Un grupo de personas atacó una combi sin importarles que estaba llena de personas. Fingieron ser pasajeros que esperaban subir a esta unidad, pero cuando estuvieron cerca del vehículo, comenzaron el ataque.

Según la denuncia, los atacantes serían trabajadores de otra empresa de transportes que cubre la ruta Cusco – Puno, que al parecer trataría de apropiarse de este recorrido. Las cámaras de seguridad de los negocios en el distrito de Caracoto, en Puno, registraron el momento del ataque.

INTERPONEN DENUNCIA Y PIDEN JUSTICIA

“Por todos lados había piedras, no tenía donde escapar. Ahora sufro de un trauma psicológico”, manifestó un testimonio, además añadió: “A mí no solo me han atacado en la salida a Cusco, a mí me han seguido desde Caracoto”, señaló.

La propietaria de la combi y los pasajeros afectados, interpusieron la denuncia correspondiente ante la policía en busca de justicia frente a estos actos de violencia.