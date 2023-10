“Estoy muy afectada. No salgo de mi casa sola”: Miss Piura teme por su vida tras atentado

La inseguridad ciudadana sigue imperando en la región norte, esta vez la víctima fue la actual Miss Piura, Liz García, quien la madrugada del último lunes, unos desconocidos atacaron su casa e incendiaron el auto de su familia.

La joven reina de belleza, señaló en entrevista para 24 Horas Mediodía que desconoce los motivos de que desconocidos quieran atentar contra su vida y la de familia, pues no han recibido amenazas extorsivas y tampoco tienen problemas.

“La Policía está investigando, hay dos sospechosos. Han rociado el auto con gasolina por la cochera. Es un carro a GLP y gasolina y pudo haber sido terrible”, expresó García quien acotó que durante el ataque ella y toda su familia estaban en el interior de la vivienda.

Además, señaló que no sería la única persona que habría sido víctima de este tipo de atentados, pue una joven madre de familia también le hizo saber que personas desconocidas le quemaron su camioneta en Piura.

“Estoy muy afectada, no salgo de mi casa sola, tengo que salir acompañada, no me siento tranquila, todos en mi familia trabajamos, no somos una familia adinera como muchos piensan, nos gamos nuestras cosas con nuestro propio esfuerzo”, expresó la reina de belleza.

EXIGE CELERIDAD EN LAS INVESTIGACIONES

Finalmente, Liz García hizo un llamado a las autoridades dar celeridad a su caso, debido a que no le están dando el seguimiento como corresponde. “Se están demorando muchísimo en tomar las pruebas”, indicó.