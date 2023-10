Cusco: Turista extranjera persigue y atrapa a depravado que le hizo tocamientos indebidos

En la ciudad del Cusco, una turista de nacionalidad colombiana persiguió y capturó, con apoyo del serenazgo, a un sujeto que previamente le había hecho tocamientos indebidos cuando transitaba por las calles de la ciudad imperial.

La fémina, quien es proveniente de Bogotá, señaló que se encontraba caminando por el Centro Histórico cuando el depravado le hizo tocamientos indebidos y huyó corriendo: "He sufrido un caso de acoso por parte del señor que tienen detenido en este momento, estaba pasando con mis amigas, y me alzó la mano y me tocó la cola", dijo.

DIJO "ESTAR EBRIO"

Tras ser detenido por las autoridades e increpado por su víctima, el sujeto reconoció que hizo tocamientos indebidos a la ciudadana colombiana, sin embargo, trató de defenderse alegando que "estaba ebrio".

Finalmente, el depravado fue trasladado hasta la comisaría del sector, junto a la turista colombiana y sus amigas, que fueron testigos del hecho, a fin de poner la denuncia correspondiente.